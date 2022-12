Erfo entra in Francia e Belgio con il modello Dietnatural

Laboratorio Farmaceutico Erfo

(Teleborsa) -(Erfo), PMI Innovativa e società benefit operante su tutta la filiera del settore nutraceutico, haSAS (“BodySano” o la “Target”)., ha commentato: “Questa operazione segna uno snodo fondamentale nella storia dell’azienda. Grazie alle sinergie industriali che vedono fondere il knowhow commerciale e produttivo di Erfo con la conoscenza del territorio di BodySano, puntiamo a crescere su tutto il territorio francese e belga con il modello Dietnatural ed integrare verticalmente la filiera produttiva di BodySano, migliorando sensibilmente la sua marginalità con interventi mirati e già individuati dal nostro management".Grazie all’acquisizione di BodySano, Erfo entra nel mercato francese e belga e fattorizza nuovi elementi nel format Diètnatural, fra i quali nuove metodologie e approcci al coaching nutrizionale, associati alla commercializzazione di integratori alimentari e a trattamenti estetici con strumenti innovativi.BodySano commercializza integratori alimentari tramite i propri centri in franchising a marchio proprio sul territorio francese e tramite un centro diretto in Belgio.Il management della Target stima ricavi al 31 dicembre 2022 pari a circa 1 milione di euro, EBITDA margin e PFN sostanzialmente in linea con quanto realizzato al 30 settembre 2022. La società precisa che "al netto di alcuni costi straordinari per consulenze strategiche che non rientreranno nel nuovo perimetro post-acquisizione, si stima che l’EBITDA margin adjusted 2022 si attesterebbe tra il 15% ed il 20%".