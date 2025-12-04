Milano 16:44
21 Invest entra in ParkinGO con un'operazione supportata da Three Hills
(Teleborsa) - 21 Invest, gruppo d'investimento europeo fondato da Alessandro Benetton e parte del gruppo 21 Next, ha annunciato l'acquisizione della maggioranza di ParkinGO Group, operatore italiano attivo nei servizi di mobilità integrata per il settore aeroportuale e con una posizione di leadership nel mercato dei parcheggi off-airport.

Fondata nel 1995 da Giuliano Rovelli, ParkinGO oggi conta 44 parcheggi in corrispondenza dei principali aeroporti italiani, oltre a una selezione di porti e stazioni ferroviarie. ParkinGO è già attiva anche all'estero attraverso partnership con importanti operatori in Spagna, Francia, DACH, Belgio e Portogallo. Nel 2025, ParkinGO prevede ricavi pari a circa 70 milioni di euro, di cui circa il 70% derivante dall'attività di gestione dei parcheggi.

Con l'ingresso di 21 Invest, ParkinGO avvia una nuova fase di crescita, con l'obiettivo di consolidare la leadership in Italia e accelerare l'espansione internazionale. 21 Invest affiancherà il founder Giuliano Rovelli, che resterà come Presidente, e Riccardo Bellini, Amministratore Delegato, nello sviluppo di un piano strategico volto alla digitalizzazione del Gruppo, all'espansione del network commerciale e all'esplorazione di nuove opportunità di M&A, con l'obiettivo di costituire il leader europeo nei servizi integrati di mobilità aeroportuale.

L'operazione sarà supportata dal fondo d'investimento Three Hills, all'interno della strategia di credit opportunities, con una soluzione di finanziamento.

"Siamo lieti di poter affiancare ParkinGO nel suo percorso di sviluppo - ha detto Andrea Mazzucato, Managing Partner di 21 Invest - Accompagnare un imprenditore, una squadra manageriale ed una realtà che negli anni hanno dimostrato un potenziale enorme è alla base della nostra strategia di investimento. Così facendo, dimostriamo di voler continuare a supportare i campioni italiani investendo in realtà altamente innovative in settori a forte crescita. Crediamo fermamente che la sinergia tra il DNA di ParkinGO e l'approccio industriale di 21 Invest consentirà alla società di rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento di leadership nel settore, perseguendo ambiziose strategie di crescita sia in Italia che all'estero".
