21 Invest entra in ParkinGO con un'operazione supportata da Three Hills

(Teleborsa) - 21 Invest
, gruppo d'investimento europeo fondato da Alessandro Benetton e parte del gruppo 21 Next
, ha annunciato l'acquisizione della maggioranza di ParkinGO Group
, operatore italiano attivo nei servizi di mobilità integrata per il settore aeroportuale e con una posizione di leadership nel mercato dei parcheggi off-airport.
Fondata nel 1995 da Giuliano Rovelli, ParkinGO oggi conta 44 parcheggi
in corrispondenza dei principali aeroporti italiani, oltre a una selezione di porti e stazioni ferroviarie. ParkinGO è già attiva anche all'estero attraverso partnership con importanti operatori in Spagna, Francia, DACH, Belgio e Portogallo. Nel 2025, ParkinGO prevede ricavi pari a circa 70 milioni di euro, di cui circa il 70% derivante dall'attività di gestione dei parcheggi.
Con l'ingresso di 21 Invest, ParkinGO avvia una nuova fase di crescita, con l'obiettivo di consolidare la leadership in Italia e accelerare l'espansione internazionale. 21 Invest affiancherà il founder Giuliano Rovelli, che resterà come Presidente, e Riccardo Bellini, Amministratore Delegato, nello sviluppo di un piano strategico volto alla digitalizzazione del Gruppo, all'espansione del network commerciale e all'esplorazione di nuove opportunità di M&A
, con l'obiettivo di costituire il leader europeo nei servizi integrati di mobilità aeroportuale.
L'operazione sarà supportata dal fondo d'investimento Three Hills
, all'interno della strategia di credit opportunities, con una soluzione di finanziamento
.
"Siamo lieti di poter affiancare ParkinGO nel suo percorso di sviluppo - ha detto Andrea Mazzucato, Managing Partner di 21 Invest
- Accompagnare un imprenditore, una squadra manageriale ed una realtà che negli anni hanno dimostrato un potenziale enorme è alla base della nostra strategia di investimento. Così facendo, dimostriamo di voler continuare a supportare i campioni italiani investendo in realtà altamente innovative in settori a forte crescita. Crediamo fermamente che la sinergia tra il DNA di ParkinGO e l'approccio industriale di 21 Invest consentirà alla società di rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento di leadership nel settore, perseguendo ambiziose strategie di crescita sia in Italia che all'estero".