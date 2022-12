Digital 360 annuncia acquisizione 100% di Ycon in America Latina

DIGITAL360

(Teleborsa) -, PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan,, società con sede a Buenos Aires,, con sede in Albuquerqe (New Mexico). Ilè pari aa cui potrà aggiungersi una componente di earn out basata sul raggiungimento di determinati risultati economici previsti per gli esercizi 2023 e 2024Con questanell’area latinoamericana, DIGITAL360 prosegue con successo il percorso che punta all'Ycon, basata a Buenos Aires, è un’azienda specializzata nella produzione die campagne di comunicazione e affianca i propri clienti B2B nel migliorare la propria immagine e il posizionamento commerciale nel mercato di riferimento. Questa acquisizione, marketing agency specializzata nel mercato B2B e nel settore delle aziende tecnologiche, perfezionata questo stesso mese. DIGITAL360 mira così a replicare nell’area LATAM (dopo Messico e Colombia) il modello di business messo a punto con successo in Italia, che prevede l’unione di asset editoriali digitali con attività di Marketing B2B nonché piattaforme tecnologiche di Martech e Salestech. Ycon sviluppa a oggi unL’accordo tra le altre pattuizioni prevede, in continuità rispetto all’attuale situazione gestionale e seguendo un modello acquisitivo consolidato e sperimentato con successo fin oggi, che l’imprenditoredall’acquisizione."L’ingresso di Ycon nel Gruppo rappresenta la sesta operazione del 2022 nella regione. Siamo convinti che le sinergie ottenibili e la complementarità delle acquisizioni di DIGITAL360 in America Latina avranno rapidamente un effetto moltiplicatore e ci permetteranno di diventare nel futuro prossimo il leader del marketing B2B nel settore ICT nella regione, un punto di riferimento per l'innovazione e un partner glocal per i grandi attori globali del segmento", dichiara, Responsabile LATAM di DIGITAL360."Per tutti noi di Ycon e Textualists è un privilegio essere parte di DIGITAL360, un gruppo che combina un eccellente capitale umano, la migliore tecnologia e un metodo di lavoro efficiente e consolidato", dichiara il giornalista, fondatore e direttore di entrambe le aziende.