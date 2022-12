TG Therapeutics, titolo vola con assist da analisti

Tg Therapeutics,

Tg Therapeutics,

Nasdaq 100

Tg Therapeutics,

Tg Therapeutics,

(Teleborsa) - Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,25%.A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta da Evercore ISI. Gli esperti dell'ufficio studi hanno alzato il target price sul titolo del gruppo biofarmaceutico a 16 dollari dagli 11 indicati in precedenza e contro gli 11,115 dollari.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 11,57 USD. Rischio di discesa fino a 10,47 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 12,66.