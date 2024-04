Lottomatica schiva le vendite, assist da conti e guidance rivista dopo acquisizione SKS365

Lottomatica

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,89%.A fare da assist alle azioni, rispetto all'andamento debole del mercato italiano, contribuiscono i conti del primo trimestre e l'aggiornamento della guidance a seguito dell'acquisizione di SKS365.Lottomatica ha chiuso il primo trimestre cona 440 milioni di euro, in crescita del 16% rispetto al primo trimestre 2023 a payout normalizzato, e con unpari a euro 149,5 milioni (in crescita del 23% a payout normalizzato).: Ricavi pari a Euro 2.020-2.065 milioni e Adjusted EBITDA pari a Euro 680-700 milioni.; Adjusted EBITDA implicito per SKS365 per l'esercizio 2024 pari a circa Euro 80 milioni, rispetto all'Adjusted EBITDA per l'esercizio 2023 pari a Euro 72 milioni (circa 11% di crescita su base annua di ricavi e Adjusted Ebitda).Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che l'mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,67%, rispetto a +1,56% dell').Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 10,87 Euro. Supporto stimato a 10,64. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 11,1.