Gruppo Florence continua M&A con acquisto Ricamificio Gs

(Teleborsa) -, polo di aggregazione che mira a consolidare le società attive nella produzione di abbigliamento conto terzi di fascia luxury e Made in Italy, cresce nel segmento delle lavorazioni intermedie con, azienda abruzzese fondata nel 1988 dalla famiglia Galiffa, oggi uno dei primi cinque ricamifici in Italia.Con un2022 stimato pari a circa 16 milioni di euro, Ricamificio Gs conta 114 iimpiegati nei dueproduttivi a Sant'Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, sede inaugurata nel 2011 che ospita anche uno showroom con più di 1000 campioni.Si tratta delladopo quelle di Ideal Blue, Taccetti, Maglificio Leonello Spagnol, Maglificio Erika, Calzaturificio Lorenza, Calzaturificio Novarese, Officina Ciemmeci, Facopel, Luciano Barbetta, Confezioni CAM, Confezioni Elledue, Frediani, Parmamoda, Pigolotti, Metaphor, Antica Valserchio, Emmegi, Manifatture Cesari (che si sono unite alle tre aziende fondatrici di Giuntini, Ciemmeci, Mely's maglieria).Florence èper circa il 65% dal consorzio guidato da VAM Investments, Fondo Italiano d'Investimento (tramite Fondo Italiano Consolidamento e Crescita) e Italmobiliare. Il restante 35% è in mano alle famiglie prima titolari delle aziende che si sono unite al gruppo negli anni. A dicembre 2022 il gruppo ha siglato unnel 2023, con particolare focus sul segmento della pelletteria.Florence aveva come obiettivo laentro fine 2023, anche se le turbolenze del mercato finanziario rendono questo obiettivo difficile."Il progetto di Gruppo Florence continua ad, che rendono la tradizione del Made in Italy il prodotto sempre più ricercato dai brand del lusso a livello globale - ha commentato il presidente Francesco Trapani - È per noi motivo di grande soddisfazione e per questo ringraziamo in particolare tutti gli imprenditori che continuano a credere nel nostro progetto".