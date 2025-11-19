Milano 17:35
Economia
Ferrovie dello Stato Italiane, sottoscritti con Intesa Sanpaolo due nuovi finanziamenti per 250 milioni di euro
(Teleborsa) - Ferrovie dello Stato Italiane ha sottoscritto con Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking due contratti di finanziamento per un importo totale complessivo di 250 milioni di euro.

Il primo contratto, un green loan di 150 milioni di euro con durata pari a 6 anni, sarà destinato all’acquisto di materiale rotabile per il business merci del Gruppo FS.

Il secondo contratto ha invece una durata di 5 anni e un importo pari a 100 milioni di euro. I proventi saranno destinati alla copertura di ulteriori investimenti di medio-lungo termine nei molteplici ambiti di operatività del Gruppo FS.
