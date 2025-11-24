Milano 13:32
42.304 -0,84%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:32
9.562 +0,23%
Francoforte 13:32
23.231 +0,60%

Eurozona: in acquisto l'EURO STOXX Automobiles & Parts

Avanza con forza l'indice europeo del settore auto e ricambi, che continua gli scambi a 497,54 punti.
