Maersk completa l'acquisizione di Martin Bencher Group

Maersk

(Teleborsa) -, il più grande armatore mondiale di navi portacontainer, ha, operatore danese di Project Logistics con capacità eccellenti nell'ambito della logistica di progetto non containerizzata e delle operazioni globali. Martin Bencher si concentra su. L'azienda trasporta merci da vari settori ed è specializzata nella movimentazione di project cargo - dalle energie rinnovabili alle cartiere e alle centrali elettriche, nonché ai progetti di petrolio e gas."Con l'aggiunta di Martin Bencher, stiamo rafforzando la nostra capacità di offrire servizi logistici di progetto ai nostri clienti globali, fornendo al contempo. In quanto tale, Martin Bencher si adatta davvero perfettamente a Maersk e alla nostra strategia di integrazione", afferma Karsten Kildahl, amministratore delegato regionale in Europa di Maersk.Fondata nel 1997 e con sede ad Aarhus (Danimarca), Martin Bencher Group è presente in località chiave a livello globale attraverso 31 uffici in 23 paesi, con quasi 170 dipendenti. Ilè di circa, come annunciato il 5 agosto 2022. L'enterprise value riflette un multiplo EV/EBITDA di 7,1 basato sull'EBITDA per l'intero anno 2021.