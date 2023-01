BCE, reinvestimenti in Titoli Stato Italia ancora in calo a dicembre

(Teleborsa) - La(BCE) hadi 2,139 miliardi di euro i proprinell'ambito del PSPP, acronimo di "Public Sector Purchase Programme" e uno dei quattro componenti del cosiddetto "Quantitative easing". Lo si legge sul sito dalla banca centrale, che a novembre aveva ridotto i reinvestimenti in titoli pubblici italiani per 2,967 miliardi.Glidi titoli del settore pubblico italiano, aggiornati a dicembre 2022, sono pari a 443,559 miliardi di euro.Nell'ultimo mese dell'anno, la BCE ha anche ridotto i propri reinvestimenti in titoli(-2,705 miliardi) e in quelli(-159 milioni).