BCE, convergenza degli spread obbligazionari è un segnale positivo

(Teleborsa) - "Le preoccupazioni sulla sostenibilità del debito sono riemerse in alcuni paesi a causa dell'incertezza politica, ma la più ampia convergenza degli spread obbligazionari è un segnale positivo
". Lo si legge all'interno della Financial Stability Review pubblicata oggi
dalla Banca Centrale Europea (BCE).
Dopo il crollo del governo francese a settembre, lo spread tra i titoli di Stato francesi e tedeschi si è ampliato, pur rimanendo all'interno dell'intervallo registrato nell'ultimo anno, e "i mercati sono rimasti funzionali e liquidi", viene sottolineato. Al contrario, i rendimenti dei titoli di Stato italiani sono diminuiti in termini relativi, al punto che per la prima volta dal 2003 i rendimenti italiani sono scesi al di sotto di quelli francesi
.
"Ciò potrebbe essere parte di una più ampia convergenza tra titoli di Stato con rating più elevato e più basso nell'area dell'euro, con gli spread medi dei titoli di Stato dell'area dell'euro (esclusa la Francia) in calo
", suggerisce la BCE.
"Questa compressione degli spread è stata recentemente determinata meno dalle variazioni dei rendimenti tedeschi e più dal calo dei rendimenti in altri paesi - viene spiegato - Ciò suggerisce che, in questa fase, non vi sia alcun contagio dagli sviluppi in Francia ad altri titoli di Stato dell'area dell'euro
. Tuttavia, le delusioni riguardo agli sforzi di consolidamento fiscale, la debole domanda alle aste o un'ulteriore instabilità politica potrebbero innescare una più ampia ridefinizione del rischio sovrano nell'area dell'euro, soprattutto dati gli attuali livelli ristretti degli spread".