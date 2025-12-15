Banche, accelera all'1,9% la crescita dei prestiti a famiglie e imprese

(Teleborsa) -, che si attesta, rispetto all'1,7% registrato nel mese di ottobre, quando i prestiti alle famiglie erano cresciuti del 2,2% e quelli alle imprese dell’1,2%. E' quanto emerge dall'ultimo report mensile dell', da cui emerge che,si tratta dell'e per le imprese del quinto mese consecutivo.La, cioè gli investimenti in titoli custoditi presso le banche, ha riportato un aumento di 98,6 miliardi tra ottobre 2024 e ottobre 2025 (30,8 miliardi famiglie, 18,9 miliardi imprese), mentre la(depositi e obbligazioni) è risultata in aumento del 2,4% su base annua dopo il +2,9% di ottobre, proseguendo la dinamica positiva registrata da inizio 2024.A novembre,su base annua (+2,7% il mese precedente). Laè aumentatarispetto ad un anno prima (+4,1% nel mese precedente).Guardando ai, il tasso medioè calato al 3,30% (3,31% nel mese precedente; 4,42% a dicembre 2023), il tasso medio sulle nuove(3,52% nel mese precedente; 5,45% a dicembre 2023), il tasso medio(quindi sottoscritti negli anni) è. Lato raccolta, il tasso praticato sui nuovi(cioè certificati di deposito e depositi vincolati) è pariA ottobre tale tasso era in Italia superiore a quello medio dell’area dell’euro (Italia 2,08%; area dell’euro 1,88%). Rispetto a giugno 2022, (ultimo mese prima dei rialzi dei tassi BCE) quando il tasso era dello 0,29%, l’incremento è stato di 185 punti base.delle banche a ottobre (cioè l’insieme delle sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti calcolato al netto delle svalutazioni e degli accantonamenti già effettuati dalle banche) ammontavano a, da 30,1 miliardi di giugno 2025 (31,3 miliardi a dicembre 2024). Rispetto al loro livello massimo di 196,3 miliardi raggiunto nel 2015, sono risultati in calo di circa 167 miliardi. A ottobre 2025 i crediti deteriorati netti rappresentavano. Tale rapporto era inferiore rispetto a giugno 2025 (1,46%; 1,51% a dicembre 2024; 9,8% a dicembre 2015).