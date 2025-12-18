Milano
Giovedì 18 Dicembre 2025, ore 16.43
PhillyFed USA in dicembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
18 dicembre 2025 - 14.45
USA,
PhillyFed in dicembre pari a -10,2 punti
, in calo rispetto al precedente -1,7 punti (la previsione era 2,5 punti).
