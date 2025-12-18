Milano 16:27
44.331 +0,52%
Nasdaq 16:27
25.078 +1,75%
Dow Jones 16:27
48.216 +0,69%
Londra 16:27
9.808 +0,35%
Francoforte 16:26
24.117 +0,65%

PhillyFed USA in dicembre

PhillyFed USA in dicembre
USA, PhillyFed in dicembre pari a -10,2 punti, in calo rispetto al precedente -1,7 punti (la previsione era 2,5 punti).
