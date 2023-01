Modesto rialzo per il comparto sanitario italiano (+0,62%), positiva la giornata per Eukedos

indice delle aziende sanitarie

(Teleborsa) - Senza slancio l'che si muove attorno ai livelli della vigilia, in contrasto con i segni di forza che arrivano dalIlha aperto a 228.389,1, per poi portarsi a quota 228.051,5, in recupero dello 0,62%, rispetto alla chiusura precedente, mentre l'cresce dell'1,20% a 799.Nel, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,91%.Tra le medie imprese quotate sul, bene, con un rialzo del 2,39%.Tra ledi Milano, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +3,32%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +2,27%.