Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 19:16
25.686 +0,22%
Dow Jones 19:16
47.639 -0,21%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

Piazza Affari: in calo il comparto sanitario italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: in calo il comparto sanitario italiano
Giornata negativa per l'indice delle aziende sanitarie, che continua la seduta a 182.961,38 punti, in calo dell'1,07%.
Condividi
```