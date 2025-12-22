Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:27
25.455 +0,43%
Dow Jones 21:27
48.386 +0,52%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

Piazza Affari: sviluppi positivi per il comparto sanitario italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Si muove con il vento in poppa l'indice delle aziende sanitarie, che arriva a 187.658,88 punti.
