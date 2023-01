Racing Force rafforza presenza in Formula E con marchi Bell, OMP e Zeronoise

Racing Force

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan, ha comunicato che sarà ancora, che vedrà il debutto delle nuove vetture Gen3, le più veloci, leggere e potenti di sempre.Come nella Season 8,: fra di loro ci sono il campione del mondo in carica Stoffel Vandoorne, e Jean-Eric Vergne, suo compagno di scuderia e unico vincitore di due titoli nella storia della serie.OMP ha, diventando la: nessun altro produttore di racewear è così attivo nel campionato tutto elettrico. La collaborazione con Maserati MSG Racing - siglata a novembre 2022 - segue gli accordi confermati che OMP ha con Envision Racing, Mahindra Racing e NIO 333 RacingInoltre, Racing Force Group vanta unFormula E World Championship per. Il sistema sviluppato e brevettato da Zeronoise, la divisione del gruppo specializzata nel settore dell'elettronica, è la prima micro camera omologata FIA al mondo a poter essere integrata all'interno di un casco da competizione, e la più compatta telecamera al mondo per trasmissione di immagini in diretta.