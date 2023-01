Trevi: aumento capitale, conclusa asta diritti opzione non esercitati

Trevi

(Teleborsa) -- Finanziaria Industriale comunica che si è conclusa in data odierna l’offerta su Euronext Milan tenutasi in data 4 e 5 gennaio 2023 di n. 40.246.920 diritti di opzione non esercitati al termine del periodo di opzione offerti in asta.In tale contesto sono stati venduti n. 33.804.080 Diritti Inoptati che danno diritto alla sottoscrizione di complessive n. 17.747.142 azioni ordinarie Trevifin di nuova emissione corrispondenti a circa il 22,4% del totale del numero massimo di n. 79.199.228 azioni ordinarie Trevifin, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e medesime caratteristiche di quelle in circolazione rivenienti dall’aumento di capitale a pagamento, per un importo complessivo massimo pari ad Euro 25.106.155,28, inscindibile fino all’importo di Euro 24.999.999,90 e scindibile per l’eccedenza, comprensivo di sovrapprezzo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Trevifin in data 17 novembre 2022 e 28 novembre 2022, in esecuzione della delega ad esso attribuita dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti in data 11 agosto 2022.I Diritti Inoptati potranno essere esercitati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 0,3170 per Nuova Azione, di cui 0,1585 da imputarsi a capitale ed Euro 0,1585 da imputarsi a sovrapprezzo, nel rapporto di n. 21 Nuove Azioni ogni n. 40 Diritti Inoptati posseduti.L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Asta dell’Inoptato e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 14:00 del 9 gennaio 2023.