Banca Mediolanum, raccolta netta 2022 raggiunge 8,3 miliardi

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -ha registrato, nel mese di dicembre, risultati commerciali per 1,70 miliardi, di cui 1,25 miliardi di raccolta netta totale, 8,30 miliardi da inizio anno. La raccolta netta in risparmio gestito è stata pari a 710 milioni, (5,95 miliardi da inizio anno) mentre sono stati erogati nuovi finanziamenti per 430 milioni e ci sono stati 18 milioni di premi polizze protezione.che ha visto flussi di raccolta netta pari a 1,25 miliardi portando a 8,3 miliardi il totale nell’anno. E’ une che assume una valenza superiore in relazione al complesso contesto in cui è stato raggiunto - commenta-. Inoltre, sul fronte del risparmio gestito ci confermiamo leader assoluti sfiorando i 6 miliardi di raccolta, a dimostrazione della nostra capacità di essere estremamente competitivi nel panorama bancario. Il nostro modello ha saputo rivelarsi sempre più attrattivo, con 168 mila nuovi clienti che nel corso del 2022 hanno scelto Banca Mediolanum e con la rete degli oltre 6 mila Family Banker cresciuta del 5% nell’anno. Anche i risultati delle altre linee di business sono assolutamente solidi, da un lato con i premi delle polizze protezione pari a 18 milioni nel mese e 184 milioni nell’anno, dall’altro nell’erogazione dei crediti alle famiglie con i nuovi record di 430 milioni nel mese e oltre 4 miliardi nell’anno, motivo per me di grande orgoglio”.Conclude Doris: “Considero quindi l’anno appena terminato un grande successo e con tutti i Family Banker siamo già al lavoro per replicare i traguardi e le soddisfazioni del 2022 con l’entusiasmo e la determinazione che ci contraddistinguono”.