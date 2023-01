Gruppo FS, cresce la reputazione online di Luigi Ferraris

(Teleborsa) -dil’amministratore del Gruppo FS a dicembre ha infatti scalato due posizioni, raggiungendo l’ottavo posto nella speciale graduatoria diche ogni mese misura la web reputation degli AD delle aziende italiane. Tra questi Luigi Ferraris a dicembre si è confermato il primo del settore trasporti e mobilità, con un punteggio di 74,69, in ascesa diAlla base della eccellente performance di Ferraris a dicembre - si legge nella nota - la sua nomina comema anche le buone notizie che hanno riguardato il Gruppo FS sul fronte dellaA incidere positivamente sulla Reputation di Ferraris è e sarà il buon andamento economico-finanziario di Ferrovie dello Stato, con le prime stime - rese pubbliche a metà dicembre- che evidenziano nel 2022 ricavi consolidati in crescita del 14%, e un aumento complessivo di oltre il 40% dei passeggeri sui treni, rispetto al 2021,Secondo quanto emerso dalla classifica, inoltre, a dicembreempre più opinion leader in un contesto caratterizzato da una crisi geopolitica ed energetica che ha portato ad accrescere la centralità dei temi economici. La graduatoria sulla reputazione in rete dei manager prende in esame i canali del Web 1.0 come news e menzioni, quelli dei social network e dei blog, ponderando gli aspetti quantitativi e qualitativi della presenza online dei manager.