Lululemon abbassa guidance su ricavi e utili

(Teleborsa) -, rivenditore canadese di abbigliamento sportivo e società quotata al Nasdaq, ha annunciato che, per il, prevede ora che isaranno compresi tra 2,660 e 2,700 miliardi di dollari, con un aumento del 25-27% rispetto al quarto trimestre anno fiscale 2021. La guidance precedente era compresa tra 2,605 e 2,655 miliardi di dollari.L'dovrebbe ora essere compreso tra 4,22 e 4,27 dollari, rispetto al precedente intervallo di orientamento compreso tra 4,20 e 4,30 dollari. Ildiminuirà di 90-110 punti base, rispetto alla precedente aspettativa di un aumento di 10-20 punti base."Siamo soddisfatti della nostra continua crescita dei ricavi e dello slancio nel business, mentre i nostri team navigano in un contesto macro dinamico - ha commentato il- Nel quarto trimestre, il traffico rimane forte su entrambi i canali fisici e digitali e prevediamo di realizzare un altro trimestre di solida crescita degli utili in linea con le nostre previsioni aggiornate".