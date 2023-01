RFI avvia le attività per l'installazione dei sistemi ERTMS a bordo treno

(Teleborsa) -ha siglato uncon Hitachi, Mermec, Progress Rail e Alstom per installare laanche a bordo treno. Prosegue così l’impegno della capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS per realizzare il piano accelerato ERTMS - European Rail Traffic Management System su tutta la rete ferroviaria italiana entro il 2036 e dotare l’infrastruttura nazionale del più evoluto sistema per ildei treni. Lo riporta FSNews.it.Dopo aver lanciato un primo programma daper attrezzare 4.800 chilometri di, in questi giorni è stato siglato un accordo per lo sviluppo e l’upgrade della nuova tecnologia sui treni. Un’azione necessaria per far dialogare i sistemi tecnologici dei treni con la strumentazione di terra e far sì che ogni treno possa beneficiare dei vantaggi portati dal sistema ERTMS.Scelto dall’come standard unico per lae ildel distanziamento dei treni, l’ERTMS è un sistema diin grado di favorire l’interoperabilità tra operatori ferroviari provenienti da diverse nazioni, migliorare le prestazioni aumentando l'affidabilità, permettere il passaggio di un numero maggiore di treni sulle line e contribuire così a una maggiore puntualità.Proprio per questo RFI ha commissionato alle- Hitachi, Mermec, Progress Rail e Alstom - le attività per lo sviluppo e l’upgrade degli attuali sistemi di bordo sulle prime sei tipologie di treno attualmente dotate di SCMT (Sistema Controllo Marcia Treno). In questo modo i segnali luminosi ferroviari di terra verranno eliminati e trasferiti digitalmente sul cruscotto del macchinista.RFI ha anche avviato leper l’upgrade ad ERTMS di tutte le restanti 95 tipologie di treno equipaggiate con. Solamente così le circa 40 imprese ferroviarie, passeggeri e merci, circolanti su rete RFI beneficeranno di tali interventi di upgrade ad ERTMS realizzati sulle 101 diverse tipologie di treno, che saranno poi successivamente estesi a tutti gli altri convogli simili ad essi conformi (5mila dispositivi di bordo per complessivi 3800 treni). Ciò sarà possibile anche attraverso l’utilizzo deglie compatibili ad esse destinate, che prevedono ad oggi una copertura di circa il 40% delle spese (300 milioni di euro). Unal quale si sta lavorando per ampliarlo fino al 100%, per complessivi 750 milioni di euro, come già fatto analogamente da altre amministrazioni estere, come il Belgio, o in fase di attuazione come in Olanda, Danimarca, Norvegia.Ilprevede un investimento complessivo diper l’implementazione della tecnologia radio digitale interoperabile su tutta la rete RFI entro il 2036 come unico standard nazionale. Ungià operativo in Italia da oltre dieci anni sulleche verrà esteso anche alle linee regionali, merci e sui nodi urbani, comportando un considerevole risparmio economico per lo Stato, stimato in 4 miliardi di euro fra minori costi di investimento e di manutenzione, oltre all’anticipo dei tanti benefici funzionali legati ad un significativo aumento delle prestazioni utile anche ai fini dello shift modale ed ad un possibile risparmio energetico di almeno il 15% per le imprese ferroviarie.Ildegli impianti di circolazione della rete porterà unatecnologica, digitale e culturale propedeutica alla futura innovazione prevista dal programma di ricerca Europe Rail Join Undertaking per ERTMS (utilizzo di applicazioni satellitari, 5G, automazione, sinergie con Smart Road) che collocherà l’Italia al primo posto al mondo per potenzialità e performance del sistema ferroviario, facendo anche da volano per il sistema industriale ferroviario italiano all’estero.