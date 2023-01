Andamento sostenuto per l'indice delle società High Tech italiane (+4,84%), exploit di Eems

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Rally per il, anticipato dall'ottima performance dell'Ilha aperto a quota 134.064,3 e ha chiuso a 139.663,9, balzando del 4,84% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è attestato a 803 dopo un avvio a quota 782.Nel, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 5,22%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 4,77%.Protagonista, tra i titoli del, che chiude la seduta con un rialzo del 4,06%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +2,87%.Tra ledi Milano, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 9,85%.Prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 4,16% sui valori precedenti.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +2,65%.