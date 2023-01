Colf e badanti, rischio stangata per le famiglie: ecco perchè

(Teleborsa) - Scade oggi, martedì 10 gennaio,i contributi previdenziali di colf e badanti relativi al quarto e ultimo trimestre 2022 (ottobre-dicembre), alla quale è obbligatorio aggiungere l'importo previsto per la Cassa Colf che è pari a 0,06 euro orarie.Nel frattempo, aumenta la preoccupazione per una possibile stangata pronta ad abbattersi sulleià alle prese con il caro bollette) che potrebbero pagare dal prossimo gennaio per l'aiuto domesticoin più a causa dell'adeguamento automatico delle retribuzioni all'inflazione che potrebbe scattare in assenza di accordo tra associazioni datoriali e sindacati, un aumento che potrebbe spingere molte persone a ridurre le ore o a rifugiarsi nel sommerso.L'allarme sull'aumento dei costi è stato lanciato dallala Federazione italiana del lavoro domestico, mentre a sottolineare i rischi di aumento del sommerso è il presidente di Assindatcolf,Secondo i calcoli di Fidaldo per una badante a tempo pieno l'aumento sarebbe diIl contratto prevede che in assenza di accordo sindacale scatti un adeguamento all'inflazione dell'80% dell'indice dei prezzi di novembre che al momento su base provvisoria è all'11,8%. In pratica l'aumento potrebbe raggiunger il 9,44%. Se poi la famiglia deve occuparsi di una persona non autosufficiente la spesa può arrivare (comprese le sostituzioni per le ferie e i riposi della badante principale) fino a 30mila euro annui e l'aggravio sfiorare i 3mila.nel tempo di questi incrementi che peseranno sui budget familiari già gravati dagli aumenti del prezzo del gas e delle bollette". Questi aumenti saranno compensati solo in parte dagli adeguamenti delle pensioni che recupereranno il 7,3% solo nel caso di assegni fino a quattro volte il minimo (gli altri hanno incrementi più bassi fino ad appena il 2,55% per quelli oltre dieci volte) e dal rinnovo dei contratti collettivi scaduti di altri comparti, ove venissero rinnovati nel corso del 2023.ma c'è anche il rischio per molte donne di rinunciare al lavoro e tornare a casa perché diventa conveniente, a fronte di un lavoro a basso salario e della possibilità di avere la Naspi o assegni unici più consistenti, non affrontare la spesa del lavoro domestico".