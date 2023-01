Francia, in pensione a 64 anni: Macron sfida i sindacati

(Teleborsa) - La Premier francese,presenta oggi la controversa riforma previdenziale che ha immediatamente suscitato la dura opposizione di tutti i sindacati e dei partiti d'opposizione, ad eccezione dei Républicains. Fortemente caldeggiata dal presidente Emmanuel Macron per "preservare" il sistema a ripartizione, la riforma secondo l'esecutivo francese, è un provvedimento più che mai "urgente" per sopperire ad un sistema ritenuto ormai inadeguato e che potrebbe generare un deficit di circa venti miliardi di euro nel 2030.Secondo indiscrezioni circolate a Parigi, l'esecutivo potrebbe annunciare un innalzamento progressivoSecondo un sondaggio Ifop-Fiducial, oltre due terzi dei cugini d'Oltralpe (68%Con una delle età pensionabili più basse nel mondo industrializzato, la Francia spende anche più della maggior parte degli altri paesi in pensioni:, secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Un livello inferiore comunque a quello dell’Italia che nel raffronto intrernazionale (dati Eurostat 2018) spendeva il 15,8% a fronte del 14,9% della Franciain Parlamento si preannuncia tutt’altro che facile visto chenon ha una maggioranza e dovrà conquistare diverse decine di deputati conservatori o usare i suoi poteri costituzionali per aggirare l’assemblea. Un’eventualità, quest’ultima, che potrebbe radicalizzare ulteriormente l’opposizione con pesanti riflessi sull’opinione pubblica.Come detto però, secondo il governo la riforma è necessaria per mantenere in equilibrio il sistema pensionistico nei prossimi anni, ma un successo potrebbe anche essere un punto di svolta politico per Macron dopo aver perso il controllo del parlamento lo scorso anno.”, ha dichiarato il portavoce del governo Veran.