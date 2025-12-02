Pensioni minime, "aumento" da gennaio: tre euro in più

(Teleborsa) -è assolutamente insufficiente a recuperare la perdita di potere d’acquisto prodotta dall’impennata inflattiva del biennio 2022–2023, e oggi gli aumenti previsti risultano quasi del tutto erosi dall’Irpef e dalle addizionali, con un impatto reale minimo e in molti casi simbolico”.È quanto emerge dall’analisi tecnica elaborata dagli uffici Previdenza dellasul decreto del 19 novembre 2025 relativo alla perequazione delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 lo scorso 28 novembre.L’analisi, con esempi concreti,che conferma la crescente difficoltà economica vissuta da milioni di pensionate e pensionati.come abbiamo già dettopassando da 616,67 a 619,79 euro. Una pensione nel 2025 dinetti passerà invece nel 2026 a 641 euro netti, solo 9 euro in più al mese; una pensione di 800 euro netti crescerà anch’essa di soli 9 euro mensili, da 841 a 850 euro; una pensione dentre una pensione didopo la tassazione, crescerà di appena 17 euro mensili. “Numeri che parlano da soli – si legge nella nota – e che dimostrano come non solo non si recuperi la perdita accumulata,