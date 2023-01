Payback sanitario slitta al 30 aprile: si cerca un compromesso

(Teleborsa) - E' alta tensione per il meccanismo del, un sistema che vorrebbela metà dellodelle Regioni. Un sistema che, il prossimo 16 gennaio, avrebbe chiamato all'appello le imprese del settore biomedicale, per far pagare circadi eccedenza sulle vendite di dispositivi di ogni genere: dai pace maker agli stent cardiaci, dai termometri fino alle garze, la lista è lunghissima e punta adel 4,4% del Fondo sanitario nazionale che valeQuesto sistema è stato istituito sotto il Governo Renzi, assieme ad una spending review, per contenere la spesa sanitaria a carico delle Regioni, ma era stato applicato dal 2008 al solo settore farmaceutico, mai al settore biomedicale, sino alvarato dal Governo Draghi, che ha tentato digli aiuti contro il(nuova priorità).Lafissata per il 16 gennaio è ora stata rinviata da un decreto del Consiglio dei Ministri, che ha spostato la scadenza. Ma cosa potrà accadere alle imprese del settore?Il, a differenza del farmaceutico, è, che verranno stritolate da questo meccanismo. Ecco perché ieri il settore è sceso in piazza per protestare contro un"Con il paybacke lasciare sulla strada oltre 100mila lavoratori con gravi conseguenze per la sanità italiana", afferma Gennaro Broya de Lucia della PMI Sanità, che preanuncia "conseguenze economiche e occupazionali gravissime su undi euro, conta, da` lavoro ae garantisce forniture di dispositivi medici di qualità agli ospedali". Secondo Confindustria Dispositivi Medici, il settore conta 2.523 aziende di produzione e 1.643 di distribuzione, cui si aggiungono 380 di servizi. Un settore a forte prevalenza di PMI che rappresentano circa il 94% del mercato.Il maggior tempo concesso ora dal governo è finalizzato aal tavolo aperto dal MEF. Fra le proposte quella diper i dispositivi medici dall’attuale 4,4% della spesa sanitaria complessivariducendo così il deficit da dover ripianare e quindi la quota parte del settore biomedicale, ma anche quella diche non sarebbero in grado di ammortizzare la maggiore spesa.