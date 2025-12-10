Milano
17:35
43.465
-0,25%
Nasdaq
19:46
25.586
-0,32%
Dow Jones
19:46
47.703
+0,30%
Londra
17:35
9.656
+0,14%
Francoforte
17:35
24.132
-0,13%
Mercoledì 10 Dicembre 2025, ore 20.02
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: seduta difficile per Uber Technologies
New York: seduta difficile per Uber Technologies
Migliori e peggiori
,
In breve
10 dicembre 2025 - 18.00
Ribasso per la
piattaforma che mette in contatto viaggiatori e autisti, persone in cerca di cibo e ristoranti
, che passa di mano in perdita del 4,76%.
Condividi
Leggi anche
New York: in calo Uber Technologies
New York: netto calo registrato da Uber Technologies
New York: seduta molto difficile per Uber Technologies
New York: giornata depressa per Uber Technologies
Titoli e Indici
Uber Technologies
-6,21%
Altre notizie
New York: vendite diffuse su Uber Technologies
Uber lancia primi robotaxi completamente senza conducente ad Abu Dhabi
New York: seduta molto difficile per Celanese
New York: seduta difficile per Corning
New York: seduta difficile per Lamb Weston Holdings
New York: seduta molto difficile per Jabil
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto