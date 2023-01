Rheinmetall acquisisce una quota della società olandese Incooling

Rheinmetall

(Teleborsa) - Il produttore tedesco di armiha stretto una, specialista olandese di soluzioni server IT,nella società. Non sono stati divulgati i dettagli finanziarti dell'operazione. Si tratta di un ulteriore passo nella trasformazione strategica della divisione Sensori e Attuatori di Rheinmetall nel campo della digitalizzazione.L'acquisizione di una quota nella società con sede a Eindhoven supporta anche la commercializzazione delle sue soluzioni server di nuova generazione. Inoltre, oltre alla digitalizzazione, l'investimento aumenta la base di competenze di Rheinmetall in altri quattro cluster tecnologici:"Per noi questa è una partnership importante e orientata al futuro e un investimento nella nostra trasformazione strategica - ha commentato Rene Gansauge, CEO della divisione Sensori e attuatori di Rheinmetall - Laintegra perfettamente le capacità esistenti di Rheinmetall. Rheinmetall apporta alla partnership la sua esperienza nella gestione termica e nell'industrializzazione e tutta la forza di una potenza tecnologica. Insieme, raggiungeremo un'impronta sostenibile nel dominio digitale".Si muove al rialzo, che si attesta a 215,7 euro, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 218,4 e successiva a 224,3. Supporto a 212,5.