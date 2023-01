Benzinai confermano stop (per ora): il punto della situazione

(Teleborsa) -dei gestori dei carburanti resta confermato anche se all'interno delleemergonoQuesto l'esito del tavolo tecnico di oggi alIl nuovo incontro è in programma giovedì, mentrePer la FaibL'impegno da parte della politica e del Governo - ha detto Giuseppe Sperduto - sono stati fondamentali e importanti. Ci rivedremo a breve, per questo la mobilitazione rimane in atto e lo sciopero congelato. Giovedì pomeriggio ci sarà una conferenza stampa e precedentemente avremo documentazione dal Governo sul futuro del settore".Più dura Fegica, per Roberto De Vincenzo "Non c'è niente che ci possa far dire che lo sciopero è revocato. L'incontro è stato deludente". Sulla stessa linea la Figisc: "Ci aspettiamo che giovedi - ha detto Bruno Bearzi -Lo sciopero indetto dai benzinai e confermato oggi dalle associazioni di categoria, così come non è un insulto chiedere più trasparenza in favore dei consumatori, e gli stessi benzinai potrebbero beneficiare delle misure previste dal decreto del Governo - spiega il presidenteRiteniamo che in questo momento di grave crisi economica i gestori farebbero bene a collaborare con le associazioni degli utenti per il bene del Paese e per superare, conclude Truzzi.. Lo afferma in una notacommentando la decisione delle associazioni di categoria di confermare lo sciopero del 25 e 26 gennaio prossimi. "Si lamentano, ad esempio, delle multe esose. Peccato che siano scese, anche se di poco, da 516 a 500 euro. La sospensione dell'attività - prosegue Dona - non scatta nemmeno in automatico dopo la terza violazione, visto che è scritto che può essere disposta. Peraltro, a parte i controlli a tappeto fatti nel 2022, proprio per via delle speculazioni avvenute a marzo, non ci risulta che negli anni passati i controlli dei benzinai siano mai stati una priorità del Paese. Insomma, per arrivare alla quarta violazione potrebbe passare, bene che vada, mezzo secolo". "La verità è che il decreto trasparenza, non solo va rafforzato rispetto alle sanzioni, ma deve contenere misure per impedire le speculazioni - aggiunge il presidente di Unc - come quelle avvenute a marzo per i carburanti dopo l'invasione dell'Ucraina o quelle verificatesi durante la pandemia per mascherine e gel disinfettanti, contro le quali né le procure, né le Authority hanno potuto fare qualcosa.