Centrale Suviana, rilievi entrano nel vivo: esclusa presenza tracce amianto

(Teleborsa) - Mentre viene estratta la settima vittima dell'presso la, nell’appennino Bolognese, ad una profondità di 30 metri, entrano nel vivo le operazioni della cosiddetta "fase due", relativa alle indagini ed al"Ora mandiamo le idrovore alla massima velocità, perché finché c’erano i sommozzatori in azione non era possibile farlo", ha spiegato l’amministratore delegato di Enel Green Power Salvatore Bernabei, durante il punto stampa, in attesa dei risultati del campionamento.nell'acqua e nell'intera area, come conferma, nel punto stampa di questa mattina: "Abbiamo fatto la verifica su quanto poteva essere andato in aria e non ci sono presenze di fibre, così comenelle macerie che sono state campionate"."Noi siamo intervenuti come supporto al sistema di intervento che è stato messo in campo. - ha piegato l'esperto - Il nostro compito è stato quello didella struttura,di Suviana. Abbiamo avviatoall'interno della struttura sin dalle prime ore, anche per dare indicazioni ai subacquei che sono intervenuti" e, attraverso le sequenze dei campionamenti e le diverse posizioni all'interno, è emerso che "c'è una concentrazione di sostanze inquinanti e un gradiente fra la superficie ed il fondo", quindi questo significa che "le operazioni di pompaggio potranno essere molto efficaci".Per quanto concerne ied in particolarenel punto di campionamento più vicino alla struttura, Bortone ha affermato che "quello ripetuto ieri ha confermato la". "In altri due o tre punti di campionamento all'interno del bacino - ha concluso - non c'è nessun segnale".