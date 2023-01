Mes, c'è ottimismo a Bruxelles: fiducia nel lavoro di Governo e Parlamento

(Teleborsa) - Filtra ottimismo nelle istituzioni europee sulla possibilità che il(Mes) venga ratificato anche da parte dell'Italia. Il presidente dell'Eurogruppo,, ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro in corso nel governo italiano, garantendo di avere "profondo rispetto per il lavoro del Parlamento". Il tema è "importante per l'Italia" – ha aggiunto – e va consentito a"di dare a questa questione la considerazione di cui ha bisogno"."Ora è tutto nelle mani del Parlamento italiano", ha sottolineato anche il direttore del Mes,, riferendo comunque di "incontri costruttivi" con il ministro dell'Economia Italianoe con la presidente del Consiglio,. "Fiducioso" anche il commissario all'Economia,. "L'Italia è stata tra i Paesi che due anni fa hanno deciso questo emendamento allo statuto del Mes e questo emendamento è utile", ha aggiunto. Il vice presidente della Commissioneha invece parlato di "qualche progresso" dall'Italia: "speriamo di poter confermare la ratifica" di tutti.Daperò non son arrivate indicazioni ufficiali di un'accelerazione. L'Italia è l'ultimo dei Paesi aderenti a non aver approvato il nuovo trattato. Mancherebbe anche la ratifica dellama formalmente non è ancora un membro del Mes. A fine novembre laaveva approvato una mozione di maggioranza che impegna il Governo "a non approvare il disegno di legge di ratifica del Mes alla luce dello stato dell'arte della procedura di ratifica in altri Stati membri e della relativa incidenza sull'evoluzione del quadro regolatorio europeo".La riunione dell', a cui nelle prossime ore seguirà l'con i ministri dei 27, segna intanto la ripresa del confronto aperto tra gli Stati membri sui dossier economici. Al centro del dibattito ci sarà sicuramente la risposta aiper 370 miliardi di euro, previsti dall'(IRA), e della revisione delle regole sugli. Giorgetti ha sottolineato la "necessità di rivedere la politica degli aiuti di Stato che deve diventare meno burocratica e più flessibile". Mentre sulle sfide di competitività dell'industria europea "forme comuni di finanziamento dei progetti strategici europei sono la corretta risposta", ha aggiunto.