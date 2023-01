Spedizioni di rifiuti, Parlamento UE propone regole più severe

(Teleborsa) - Ilha adottato la sua posizione negoziale su una. La legge dovrebbe migliorare la protezione dell'ambiente e della salute umana, sfruttando le opportunità offerte dai rifiuti per raggiungere gli obiettivi UE di un'economia circolare e a inquinamento zero. Il testo legislativo è stato adottato con 594 voti favorevoli, 5 contrari e 43 astensioni.Nel 2020, le esportazioni di rifiuti dell'UE verso i paesi terzi hanno raggiunto. Inoltre, ogni anno vengono spediti circa 67 milioni di tonnellate di rifiuti tra i Paesi UE.Nel testo, i deputati sostengono il, tranne in casi limitati, autorizzati e debitamente giustificati. Inoltre, vengono vietate le esportazioni di rifiuti pericolosi dell'UE verso paesi non OCSE.L'esportazione di rifiuti non pericolosi destinati al recupero sarebbe consentita solo ai paesi non OCSE che danno la loro autorizzazione e. Inoltre, i deputati vogliono vietare l'esportazione di rifiuti di plastica verso i paesi non OCSE ed eliminare gradualmente l'esportazione verso i paesi OCSE entro quattro anni.I deputati sono ora pronti ad. "Le nuove regole ci permetteranno anche di combattere più facilmente la criminalità legata ai rifiuti all'interno e all'esterno dell'UE - ha commentato la relatrice Pernille Weiss - Inoltre, con il divieto di esportazione dei rifiuti di plastica da noi proposto, stiamo spingendo per un'economia molto più innovativa e circolare, ovunque sia coinvolta la plastica. Questa è una vera vittoria per le prossime generazioni".