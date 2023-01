ITA Airways, ore decisive: attesa offerta Lufthansa. Poi decisione MEF

(Teleborsa) -attesa per la tarda serata di oggi, l'offerta di Lufthansa per una partecipazione nella compagnia sorta dalle ceneri di Alitalia. Alle 18 infatti si chiuderà ufficialmente la data room attivata dalla compagniaSecondo il DPCM approvato dal Governo prima di Natale,che dovesse presentare un'offerta dovrebbe essere rappresentanza, per la maggioranza, da una compagnia aerea.Il DPCM dispone inoltre che la privatizzazione della compagnia di bandiera possa avvenire in più fasi al termine della quali il Mef, che ora detiene il 100% di Ita Airways, possa poi cederne il controllo al nuovo acquirente.Dopo la presentazione dell'offerta,. Una volta raggiunto l'accordo, sempre secondo quanto dispone il Dpcm, l'acquisizione della partecipazione potrà avvenire, in tutto o in parte, tramite la sottoscrizione da parte dell'acquirente di uno o più aumenti di capitale, anche riservati, deliberati da ITA.Saranno inoltre adottati meccanismi di presidio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sulle decisioni rilevanti ai fini del perseguimento degli obiettivi di sviluppo e potenziamento di Ita".Il prezzo di acquisto della partecipazione dovrà tenere conto del valore del patrimonio netto di Ita, come risultante dal bilancio della società, dalle relazioni finanziarie intermedie e dalle stime di chiusura dell'esercizio prodotte da ITA.Intanto, secondo i media,ha informato il governo italiano che non parteciperà alla gara per l'acquisizione di una partecipazione azionaria di Ita. Lo riportano i media citando un portavoce di Air France KLM che comunque continuerà a monitorare da vicino il processo di privatizzazione di Ita ed ha ribadit