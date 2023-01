Italia, filiera e-commerce vale 71 miliardi di euro. Cresce peso logistica

(Teleborsa) -e si posiziona al primo posto tra le 99 attività economiche italiane per incidenza sul fatturato complessivo del settore privato, arrivando ora a pesare per il 40,6% della crescita di fatturato del totale delle attività economiche italiane del settore privato nel quinquennio 2016-2020. È quanto emerge da uno studio condotto da Netcomm in collaborazione con The European House - Ambrosetti.Viene stimato che nel 2021 la crescita delle attività di questa filiera sia pari a +4,4% rispetto al 2020, attestandosi appunto a quasi 71 miliardi di euro di fatturato complessivo a livello nazionale (era quasi 68 miliardi di euro nel 2020, con un).La rete del valore dell'e-commerce e dei digital retail si articola in due macro-aggregati: le(che oltre ai marketplace e retailer totalmente o parzialmente attivi sul canale online comprende anche piattaforme pubblicitarie, servizi integrati per la presenza web e le attività di customer care) e i, tra cui logistica, packaging e sistemi di pagamento."Alla luce dei risultati di questo studio non possiamo che decretare una volta per tutte la fine della concezione di e-commerce come un semplice trend - ha commentato, Presidente di Netcomm - La rete del valore del commercio digitale è molto di più: stiamo parlando di unache fa crescere la nostra economia più di tutte le altre 98 attività economiche prese in considerazione e che riguarda 723 mila imprese".Dallo studio emerge anche che ildella filiera dell'e-commerce e del digital retail è pari a 2,48: questo significa che per ogni 100 euro investiti nella filiera estesa dell'e-commerce e del digital retail in Italia se ne generano ulteriori 148 nel resto dell'economia. Positivo in termini di impatto è anche il moltiplicatore in: per ogni 100 unità di lavoro generate in modo diretto dalle attività dell’e-commerce e del digital retail, si attivano ulteriori 141 unità di lavoro."L'indagine condotta presso le imprese italiane indica che l'e-commerce è riconosciuto come undel business, con investimenti crescenti che verranno indirizzati sul digital marketing e sull'export digitale - ha detto, responsabile dell'Area Scenari e Intelligence di The European House - Ambrosetti - Oltre ad essere una grande opportunità per l'internazionalizzazione delle produzioni del Made in Italy, il settore rappresenta un'opportunità anche per la creazione di valore per l'Italia"., le imprese che lavorano in questa filiera sono equamente distribuite sul territorio italiano, ma più della metà del fatturato proviene dal(51,1%, con un importante contributo offerto dalla Lombardia). Tra i sotto-settori, emerge il ruolo di traino esercitato dalla, che ha conosciuto una fase di ripresa durante la pandemia, la cui crescita (CAGR) si attesta al +13,7% medio annuo in termini di fatturato.Per quanto riguarda gli, per le imprese coinvolte nella survey gli ambiti principali su cui si dovrà investire sono quelli connessi al mondo della vendita on line. Al primo posto l'investimento nel, prima voce sia per il canale B2B (38,5% del panel) sia per il canale B2C (23,9% del panel). Seguono al secondo posto gli investimenti per il miglioramento della, in particolare il sito di e-commerce (23,1% del panel B2B, 22,9% per il B2C). Al terzo posto l'incremento della presenza super il B2B (15,4%), mentre per le imprese B2C l'incremento deldedicato al canale e-commerce (22,2%).