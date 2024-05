Edison, utile primo trimestre sale a 322 milioni di euro. Guidance confermata

Edison

(Teleborsa) -, tra le principali società energetiche in Italia e in Europa, ha chiuso il2024 cona 4.066 milioni di euro da 6.102 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno, a causa della riduzione dello scenario prezzi e nonostante la performance positiva dei volumi di vendita. La Filiera Attività Gas ha registrato ricavi per 2.683 milioni di euro, con un incremento nelle vendite soprattutto per usi industriali; la Filiera Energia Elettrica mostra ricavi per 1.767 milioni di euro, segnando una crescita della produzione elettrica del 4,2% a 4.703 GWh e un aumento delle vendite ai clienti finali.Il Margine operativo lordo () cresce del 12% a 595 milioni di euro, grazie alla solida performance dei business a emissioni dirette nulle o quasi nulle. L'è in crescita del 12% a 322 milioni di euro.L'al 31 marzo 2024 registra un saldo a credito di 571 milioni di euro, rispetto al saldo a credito di 160 milioni di euro al 31 dicembre 2023, per effetto principalmente della significativa generazione di cassa dettata dai buoni risultati della gestione operativa.Sulla base dei risultati del primo trimestre, che beneficiano di una stagionalità positiva, e considerato il permanere delle tensioni geopolitiche internazionali, oltre che della conseguente volatilità del mercato, Edison conferma per ilun livello minimo di EBITDA di 1,5 miliardi di euro.Il CdA di Edison, inoltre, approva e conferma i lineamenti strategici alannunciati lo scorso anno, che prevedono il raddoppio dell’EBITDA a quota 2-2,2 miliardi di euro, rispetto a 1,1 miliardi di euro del 2022.