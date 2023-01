Zurich Italia è Top Employer per l'ottavo anno consecutivo

(Teleborsa) -ha ricevuto la certificazioneda parte del Top Employers Institute. Questo riconoscimento riconosce al Gruppo la capacità di offrire, tutelandone la crescita e il benessere in un ambiente lavorativo favorevole, rispettoso e innovativo.Premiata per l’attenzione ai nuovi trend del mondo del lavoro emersi dopo la pandemia, Zurich ha dimostrato ancora una volta un approccio pionieristico, promuovendo un, basato sui valori della fiducia e della responsabilità e orientato agli obiettivi e all’attenzione ai clienti. Nel contesto lavorativo attuale, viene posta molta attenzione aldelle persone, al loro, così come alla promozione di valori diÈ in questa direzione che Zurich ha scelto di proseguire, guidando e accompagnando un, la rete consulenziale nata dall'integrazione della rete dei consulenti di Deutsche Bank."In Zurich crediamo fermamente che la valorizzazione e lo sviluppo dei nostri talenti possano costituire un motore di crescita per l’azienda e per la società che ci circonda. Siamo da anni impegnati per riconoscere la parità di genere e le diversità, che riteniamo essere fonte di valore aggiunto: in Zurich il 60% delle posizioni apicali è oggi coperto da donne", ha sottolineato, Head of HR and Services Zurich in Italia.Anche il tema della, che si riconferma al centro della mission di Zurich, è stato considerato nell’ambito del riconoscimento del Top Employers Institute. La Compagnia è molto impegnata sul fronte ambientale ed in quello sociale.