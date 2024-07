Zurich Italia e Generation Italy rilanciano la Digital Factory per i giovani

(Teleborsa) - Riparte la, il progetto realizzato da Zurich Italia e Generation Italy, fondazione no-profit fondata dalla società di consulenza McKinsey & Company, con l’obiettivo diIl nostro Paese sta affrontando untra quelle richieste dalle aziende e quelle disponibili sul mercato del lavoro; nel 2023 le imprese hanno segnalatoqualificati nel settore digitale. Questa difficoltà è ulteriormente accentuata dal significativonello sviluppo delle competenze digitali: l'indice DESI segnala chedigitali di base, collocando il nostro Paese al, ed appena(18° posto tra i 27)."In questo scenario, vogliamo fornire ai giovani le competenze digitali necessarie per affrontare le evoluzioni del mercato del lavoro e dello scenario economico attuale, supportandone la crescita professionale e personale, e creando un coinvolgimento diretto tra la Compagnia e i giovani talenti", ha dichiarato, Country CEO di, aggiungendo "l'iniziativa Generation4Zurich rappresenta un impegno tangibile per costruire un futuro in cui i giovani possano esprimere appieno il proprio potenziale, e siamo orgogliosi di contribuire alla formazione di professionisti che guideranno il cambiamento nel mondo digitale".L'iziativa in questione prevede undella durata di18 settimane (650 ore e un impegno full-time da lunedì al venerdì),, combinando lezioni in presenza presso la sede milanese di Zurich Italia con sessioni online interattive. Non sono richiesti titoli di studio specifici o competenze pregresse solo u'età massima di 29 anni. La data diè fissata per ilsarà possibile candidarsi fino al 2 di ottobre., CEO diha ricordato che "nel 2023 le aziende hanno riscontrato difficoltà nel ricoprire 1,7 milioni di posizioni per mancanza di persone con le giuste competenze. In particolare, tra le professioni in ambito digitale, solo nel 2023 le aziende hanno riscontrato difficoltà nel coprire il 70% delle posizioni aperte per il profilo di Data Engineer".