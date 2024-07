Fineco, Zurich smentisce "categoricamente" qualunque interesse

Zurich

(Teleborsa) - Un portavoce di, importante compagnia assicuratrice svizzera, haper, asset manager italiano che fa parte del FTSE MIB.Nel weekend, il Messaggero ha scritto che gruppo assicurativo svizzerodi FinecoBank. Sul dossier sarebbero coinvolti advisor e banche d'affari come. Secondo il quotidiano romano, se Zurich decidesse di procederee Advent potrebbero partecipare alla cordata.Zurich possiede il network dei, e l'eventuale collegamento con Fineco sarebbe vantaggioso perché permetterebbe di annettere i quasi 3.000 consulenti di Fineco e integrare Zurich Bank.Già martedì scorso,aveva scritto che i fondi di private equity, Bain, CVC e Advent, così come Zurich, stavano studiando la possibilità di fare un'offerta per la società."L'ipotesi di un conferimento della banca da parte di Zurich per ottenere una partecipazione di minoranza in Fineco, unito ad un accordo assicurativo, ci sembra(considerando anche i recenti problemi registrati da Eurovita) - scrive- Questa operazione darebbe (al margine) maggior stabilità all’azionariato, anche se ridurrebbe leggermente l'appeal speculativo"."D'altro canto - aggiungono gli analisti - alla luce delle complessità legate alla licenza bancaria e alla, riteniamo meno probabile/fattibile l'interesse da parte di operatori finanziari rispetto ad operatori industriali (che agirebbero invece in un'ottica di consolidamento settoriale e fabbriche prodotto)".