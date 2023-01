Consumi, Osservatorio Findomestic: tornano a crescere intenzioni d'acquisto

(Teleborsa) - Dopo tre mesi consecutivi in calo,L'indagine della società di credito al consumo del gruppo BNP, realizzata in collaborazione con Eumetra, evidenzia che la crescita è trainata soprattutto. L'analisi condotta a fine dicembre rileva un ridimensionamento dei timori legati all'inflazione: -3 punti percentuali rispetto a fine novembre. Il caro-prezzi resta, tuttavia, la prima preoccupazione (per il 60% degli intervistati), seguita da quella per la situazione economica del Paese (40%) e per quella familiare (35%). Preoccupa anche il cambiamento climatico (32%), considerato il caldo anomalo di questo inverno. Anche l'inizio del 2023 è condizionato dalle bollette: il 51% degli intervistati prevede ancora aumenti, contenuti tra il 10-20% per la maggioranza."Dopo aver rilevato nell'ultimo trimestre del 2022 un clima di crescente ansia e preoccupazione - ha commentatoamministratore delegato e direttore generale di Findomestic -che guarda con ottimismo al futuro. Tuttavia il peggio non è ancora alle spalle: solo il 27% è pronto a spendere nell'immediato contro il 40% di dodici mesi fa".: cresce la voglia di ristrutturare casa (+11,9%) e di renderla più efficiente da un punto di vista energetico. Si spiega così il +29,3% degli impianti fotovoltaici/termici, il +15,2% delle pompe di calore e il +12,9% delle caldaie a condensazione e biomassa. In positivo nel comparto casa anche le intenzioni d'acquisto di mobili (+12,8%), TV (+8,8%) e isolamento termico (+5,2%). Al contrariNel comparto "mobilità" le buone performance delle "due ruote" (con moto e scooter a +33,3%, monopattini elettrici a +23,7% e e-bike a +7,8%) compensano solo in parte la timida crescita delle auto usate (+0,9%) e il calo dell'8,8% delle auto nuove. Il settore "tecnologia" vede crescere le intenzioni d'acquisto di tablet (+8,7%), ma non quelle per PC (-0,7%), fotocamere (-13%) e telefonia (-14,5%). C'è ancora voglia di organizzare un viaggio (+4,6%), ma non di acquistare attrezzature sportive (-6,3%) e per il fai da te (-1,2%). Fare più sport (27% delle risposte), perdere peso (26%) e risparmiare di più (24%) sono i buoni propositi degli italiani per l'anno appena iniziato così come per quello precedente. Anche i viaggi rimangono una costante dei desiderata e quest'anno - dopo gli anni di pandemia