Nomine MEF, Barbieri al Tesoro al posto di Rivera

(Teleborsa) -alla Presidenza del Consiglio, in vista dle CdM di questa sera, la proposta diin cui si organizza il dicastero di Via XX Settembre. Alè stato fatto il nome di, al posto di Alessandro Rivera, mentre per laè stata proposta la conferma die perdel personale e dei servizi è stata indicataLo ha annuncia il Ministero in una nota, rigraziando gli uscenti per il lavoro svolto "con dedizione e competenza" e preannunciando unafinalizzata al "in primo luogo a livello europeo e internazionali tramite una diversa articolazione della struttura dipartimentale".Barbieri, romano, classe 1958, è responsabile della Direzione Analisi Economico Finanziaria del Dipartimento del Tesoro dal 2015. L'esperienza precedente è stata maturata in divwerse banche d'affari come J.P. Morgan, Morgan Stanley e Bank of America- Merrill Lynch dopo aver conseguito una laurea con lode in Discipline Economiche e Sociali alla Bocconi ed un Ph.D. in Economics presso la New York University. Fra le altre cariche ha lavorato anche pressonla filiale lindinese della banca d'investimento giapponese Mizuho Securities.