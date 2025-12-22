Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 18:37
25.468 +0,48%
Dow Jones 18:37
48.392 +0,53%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

Mose, MIT: "Salvini al lavoro per sbloccare risorse anche con fondi interni"

Economia, Trasporti
Mose, MIT: "Salvini al lavoro per sbloccare risorse anche con fondi interni"
(Teleborsa) - "Il ministro delle infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha incontrato questo pomeriggio al Mit i tecnici per trovare una rapida soluzione e risolvere la questione legata ai fondi del Mose". È quanto fa sapere il ministro delle infrastrutture e dei Trasporti in una nota spiegando che "la scorsa settimana Salvini ha inviato una lettera al Mef chiedendo di accelerare lo sblocco dei fondi, ribadendo al contempo che i decreti del Ministero delle Infrastrutture per sbloccare l'iter sono pronti da tempo".

Dall'incontro di oggi – evidenzia il ministero – è emerso che "le interlocuzioni col Mef sono attualmente ancora in corso".

"Salvini – afferma il Mit – per accelerare la soluzione o in caso di esito negativo del Mef è pronto a utilizzare risorse interne al Mit. Al momento, quindi, i tecnici del Mit sono a lavoro per individuare le risorse necessarie".
Condividi
```