Mose, MIT: "Salvini al lavoro per sbloccare risorse anche con fondi interni"

(Teleborsa) - "Ilha incontrato questo pomeriggio al Mit i tecnici per trovare una rapida soluzione e risolvere la questione legata ai fondi del Mose". È quanto fa sapere il ministro delle infrastrutture e dei Trasporti in una nota spiegando che "la scorsa settimana Salvini ha inviato una lettera al Mef chiedendo di accelerare lo sblocco dei fondi, ribadendo al contempo che i decreti del Ministero delle Infrastrutture per sbloccare l'iter sono pronti da tempo".Dall'incontro di oggi – evidenzia il ministero – è emerso che "lesono attualmente ancora in corso".– afferma il Mit – per accelerare la soluzione o in caso di esito negativo del Mef è pronto a utilizzare risorse interne al Mit. Al momento, quindi, i tecnici del Mit sono a lavoro per individuare le risorse necessarie".