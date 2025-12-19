Milano 17:35
Tesoro, Iacovoni: nel 2026 proseguirà gestione prudente e trasparente del debito
(Teleborsa) - "Il 2025 si è chiuso con risultati incoraggianti per il debito sovrano italiano sia dal punto di vista della performance, sia sul piano della diversificazione della base degli investitori". È il messaggio di Davide Iacovoni, Direttore del Debito Pubblico all'interno del Dipartimento del Tesoro del MEF, nel presentare il calendario 2026 delle emissioni di titoli di Stato.

"Sono traguardi importanti anche perché conseguiti in un contesto geopolitico ed economico internazionale caratterizzato da continue evoluzioni su scala globale - ha spiegato - Risultati che ovviamente risentono dell’andamento positivo della finanza pubblica, coerentemente con il piano fiscale strutturale di medio-termine avviato nel 2024".

"Nel 2026, il Dipartimento del Tesoro continuerà a perseguire una gestione prudente e trasparente del debito, con l’obiettivo di garantire un’offerta regolare e diversificata di strumenti, in linea con le esigenze del mercato", ha aggiunto Iacovoni.

