Tesoro, Iacovoni: nel 2026 proseguirà gestione prudente e trasparente del debito

(Teleborsa) - "Il 2025
si è chiuso con risultati incoraggianti
per il debito sovrano italiano sia dal punto di vista della performance, sia sul piano della diversificazione della base degli investitori". È il messaggio di Davide Iacovoni, Direttore del Debito Pubblico
all'interno del Dipartimento del Tesoro del MEF, nel presentare il calendario 2026 delle emissioni di titoli di Stato
.
"Sono traguardi importanti
anche perché conseguiti in un contesto geopolitico ed economico internazionale caratterizzato da continue evoluzioni su scala globale - ha spiegato - Risultati che ovviamente risentono dell’andamento positivo della finanza pubblica, coerentemente con il piano fiscale strutturale di medio-termine avviato nel 2024".
"Nel 2026
, il Dipartimento del Tesoro continuerà a perseguire una gestione prudente e trasparente
del debito, con l’obiettivo di garantire un’offerta regolare e diversificata di strumenti, in linea con le esigenze del mercato", ha aggiunto Iacovoni.