MEF, nuovi titoli in emissione per almeno 38 miliardi nel primo trimestre 2026

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato ilLe nuove emissioni riguardano(scadenza 28/02/2028),(scadenza 15/03/2029),(scadenza 01/06/2031) e(scadenza 15/03/2033) per un. In particolare, 9 miliardi per BTP Short Term e BTP 3 anni, ciascuno e 10 miliardi per ciascuna delle due scadenze più lunghe.Nel corso del primo trimestre, precisa il MEF, potranno altresì essere emessisulla base delle condizioni dei mercati finanziari.Nel trimestre, poi, potranno essere offertedei seguenti BTP in corso di emissione: BTP con data di godimento 15/07/2025 e scadenza 15/01/2029 e cedola al 2,35%; BTP godimento 01/10/2025 e scadenza 01/02/2031 e cedola al 2,85%; BTP godimento 01/09/2025 e scadenza 01/02/2036 e cedola al 3,45%.Considerate le condizioni di mercato, si legge nel documento, il Ministero si riserva la facoltà di "offrire ulteriori tranche di titoli nominali in corso di emissione con scadenza superiore ai 10 anni, CCTeu e indicizzati all’inflazione anche al fine di tenere conto di eventuali dislocazioni sul mercato secondario di detti titoli"; oltrechè offrire "ulteriori tranche di titoli a medio e lungo termine, nominali – a tasso fisso e variabile (CCTeu) – e indicizzati all’inflazione, non più in corso di emissione, per assicurare l’efficienza del mercato secondario".Il prossimo anno, spiega il Tesoro, le emissioni complessive saranno "determinate dalleche, al netto dei BOT, saranno pari a circa" e dal "dell’anno che, in base alle stime preliminari coerenti con le previsioni di finanza pubblica contenute nel Documento Programmatico di Finanza Pubblica e nel Documento Programmatico di Bilancio 2026, dovrebbe attestarsi intorno ai".Dati i prestiti europei previsti per il 2026 - di cui NGEU ammonteranno a circa 23 miliardi - nonché l’attività di gestione delle disponibilità di cassa nel corso dell’anno, le informazioni attualmente disponibili portano il MEF a prevedere "in un intervallo compreso".Guardando al quadro macroeconomico nazionale, il Tesoro ha sottolineato come nell'economia italiana abbia "fatto registrare una tendenza espansiva". Infatti, la revisione al rialzo del(+0,1% t/t) "conferma la natura transitoria della pausa registrata nel secondo trimestre dell'anno". La crescita è stata sostenuta "dai servizi e dalla domanda estera netta". Inoltre, " ilsi conferma favorevole, con il tasso di disoccupazione ai minimi storici. Le condizioni finanziarie sono distese e il credito è in ripresa".Gli indicatori delmostrano "un quadro articolato", prosegue il MEF. A fronte di unain rallentamento a ottobre (-1,0%), a dicembre la "ha raggiunto i massimi da marzo 2024, trainata dai servizi, e la fiducia dei consumatori è tornata a crescere dopo il calo di novembre". L’scende all’1,1% a novembre.Nel complesso, "le stime indicano una, con rischi legati al contesto internazionale e alla prudenza della domanda interna".Guardando alla finanza pubblica, il, spiega il Tesoro, ha registrato nel mese di novembre un disavanzo provvisorio di 6,9 miliardi, a fronte di un novembre 2024 che si era chiuso con un fabbisogno di 5,2 miliardi. Il fabbisogno cumulato a tutto novembre 2025 (pari a circa 137,3 miliardi) risulta in aumento di circa 4,4 miliardi (+3,3%) rispetto al corrispondente periodo dell’anno scorso (132,9 miliardi). "Tale aumento è molto vicino a quello preventivato nel DPFP (Documento Programmatico di Finanza Pubblica, ndr) per l’intero anno 2025 rispetto al 2024"."In conclusione, pur in presenza di rischi e incertezze legate al contesto macroeconomico internazionale, lae la sua sostenibilità nel medio termine non appare compromessa".Vengono confermate le previsioni autunnali di finanza pubblica, "con il ritorno delgià quest’anno, e un’ulteriore"."La traiettoria del, condizionata dall’impatto di cassa dei crediti d’imposta legati ai bonus edilizi e dall’aumento della spesa per interessi - conclude il MEF - resta, ma è attesa tornare su un percorso".