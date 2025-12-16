Banca Profilo, assemblea integra Collegio Sindacale e CdA

(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Profilo si è riunita nella giornata di ieri a Milano sotto la presidenza di Michele Centonze
, deliberando l’integrazione del Collegio Sindacale
e la nomina di un nuovo componente
del Consiglio di Amministrazione
.
In particolare, l’assemblea ha nominato Giancarlo Restori
Sindaco Effettivo e Serenella Rossano
Sindaco Supplente, che resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. Le nomine sono state proposte dalla capogruppo Arepo BP
, titolare del 62,403% del capitale sociale della banca.
È stata inoltre nominata Rosy Alaia
quale Consigliera di Amministrazione indipendente, confermando la cooptazione deliberata dal CdA il 21 novembre 2025. Alla nuova consigliera sono stati riconosciuti i requisiti di indipendenza
e di idoneità previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana.
Successivamente, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la ricomposizione dei comitati endoconsiliari
, ridefinendo il Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità e il Comitato Remunerazioni, e lasciando invariati il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Opzioni Strategiche.
Il CdA ha infine preso atto delle dimissioni del Co-Direttore Generale Prodotti e Mercati, Luca Barone
, che cesserà le proprie funzioni dal 1° gennaio 2026, rinviando a una prossima riunione la valutazione delle conseguenti azioni organizzative.