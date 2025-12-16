Banca Profilo, assemblea integra Collegio Sindacale e CdA

(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Profilo si è riunita nella giornata di ieri a Milano sotto la presidenza di, deliberando l’integrazione dele la nomina di undelIn particolare, l’assemblea ha nominatoSindaco Effettivo eSindaco Supplente, che resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. Le nomine sono state proposte dalla capogruppo, titolare del 62,403% del capitale sociale della banca.È stata inoltre nominataquale Consigliera di Amministrazione indipendente, confermando la cooptazione deliberata dal CdA il 21 novembre 2025. Alla nuova consigliera sono stati riconosciuti i requisiti die di idoneità previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana.Successivamente, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la ricomposizione dei, ridefinendo il Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità e il Comitato Remunerazioni, e lasciando invariati il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Opzioni Strategiche.Il CdA ha infine preso atto delle dimissioni del Co-Direttore Generale Prodotti e Mercati,, che cesserà le proprie funzioni dal 1° gennaio 2026, rinviando a una prossima riunione la valutazione delle conseguenti azioni organizzative.