Banca Profilo, assemblea integra Collegio Sindacale e CdA

(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Profilo si è riunita nella giornata di ieri a Milano sotto la presidenza di Michele Centonze, deliberando l’integrazione del Collegio Sindacale e la nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, l’assemblea ha nominato Giancarlo Restori Sindaco Effettivo e Serenella Rossano Sindaco Supplente, che resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. Le nomine sono state proposte dalla capogruppo Arepo BP, titolare del 62,403% del capitale sociale della banca.

È stata inoltre nominata Rosy Alaia quale Consigliera di Amministrazione indipendente, confermando la cooptazione deliberata dal CdA il 21 novembre 2025. Alla nuova consigliera sono stati riconosciuti i requisiti di indipendenza e di idoneità previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana.

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la ricomposizione dei comitati endoconsiliari, ridefinendo il Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità e il Comitato Remunerazioni, e lasciando invariati il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Opzioni Strategiche.

Il CdA ha infine preso atto delle dimissioni del Co-Direttore Generale Prodotti e Mercati, Luca Barone, che cesserà le proprie funzioni dal 1° gennaio 2026, rinviando a una prossima riunione la valutazione delle conseguenti azioni organizzative.
