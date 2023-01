Snam, Venier: De Nora è storia di successo, valuteremo opportunità

ITM Power

Italgas

Snam

De Nora

(Teleborsa) -, che nei giorni scorsi ha previsto una perdita più ampia per l'intero anno, "sta attraversando un, mentreopera in un settore dovediretto per una serie di motivi". Lo ha affermato, amministratore delegato di, quando gli analisti gli hanno chiesto un commento sulle due partecipazioni, in quanto nel nuovo piano strategico è stato scritto che "possono rientrare in una logica più opportunistica"."Italgas dà un contributo, ma possiamo", ha aggiunto, senza elaborare su ulteriori prospettive.Ha invece parlato di "" per quanto riguarda, società che si è quotata lo scorso anno a Piazza Affari e di cui Snam detiene circa il 25%."Il valore implicito è secondo noi più elevato del titolo attuale - ha detto Venier - Siamo pronti a sostenerla, ma non abbiamo bisogno di avere una partecipazione del 25% e".