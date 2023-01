UniCredit, Orcel: remunerazione soci 2022 può essere superiore a 2021

Unicredit

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Per quanto riguarda la, sia attraverso il dividendo che i buyback, "all'inizio dell'anno abbiamo indicato che avevamo l'ambizione di essere in linea o superiori al 2021" e "sulla base dei numeri che avevamo al traguardo dei nove mesi,". Lo ha detto, amministratore delegato in, in una intervista a Bloomberg Tv in occasione del World Economic Forum a Davos.Unicredit ha l'obiettivo di distribuireattraverso una combinazione di riacquisti e dividendi fino al 2024, attuando una delle maggiori remunerazioni tra le banche europee.Orcel, come aveva già spiegato ieri in un'altra intervista , ha detto di aspettarsi che l'eviti unaquest'anno e potrebbe anche vedere una crescita leggermente positiva.A una domanda se il gruppo tornerà a valutare l'acquisto di, dopo la ristrutturazione in corso della banca senese, ha risposto: "ha uno nuovo CEO e un nuovo piano, ha raccolto capitale e ha bisogno di un minimo di tempo per mettere i conti in ordine e ristrutturare. Le prime indicazioni sono positive, molte delle cose che sono state fatte sono quelle che pensavamo andassero fatte.".