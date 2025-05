Uncredit, Orcel: su M&A chiudiamo solo se c'è valore. Su BPM aspettiamo chiarimenti Golden Power

Unicredit

(Teleborsa) - "Non abbiamo pressioni per chiudere le fusioni e acquisizioni perché la nostra traiettoria standalone è già ben al di sopra" dei concorrenti diretti". Lo ha detto il CEO dinella call con gli analisti sui risultati trimestrali "E' nostro compito identificare le opportunità di M&A in ogni mercato in cui operiamo. Sappiamo quali sono. Perché non le chiudiamo? Quando saranno nell'interesse degli azionisti, le chiuderemo, altrimenti non lo faremo. Non abbiamo pressioni sull'M&A. Sono molto paziente e calmo - ha aggiunto Orcel - e il CdA è completamente allineato".In merito all'offerta su Banco BPM, il top manager ha precisato: "abbiamo il diritto di avere il tempo di valutare. Ci sono alcuni elementi del Golden Power che, secondo noi, non sono chiari e non voluti, stiamo cercando di chiarirli. Dobbiamo esaminarli prima di prendere una decisione definitiva. Se non otterremo un chiarimento, dovremo dare la nostra interpretazione. Quando avremo tutto questo, prenderemo una decisione. Ma per il momento - ha concluso - non abbiamo pressioni. Abbiamo pazienza e aspetteremo".