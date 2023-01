Celsius Resources, quotazione su AIM Londra nelle prossime settimane

(Teleborsa) -prevede che l'ammissione delle proprie azioni sulavverrà "nelle prossime settimane".Celsius Resources, già quotata sulla Borsa australiana, è unacon undi primaria importanza nelle Filippine, insieme a un asset avanzato diin Namibia. La società si descrive come "strategicamente posizionata per capitalizzare un superciclo delle materie prime green", con ulteriori interessi in progetti stabili di cobalto, nichel e oro di alta qualità in Namibia e Australia."È stato identificato un, nonché il supporto istituzionale, che fornirà finanziamenti aggiuntivi sia per la società che per i suoi progetti", si legge in una nota.Lo scopo della quotazione sull'AIM è incoraggiare una sostenere lo sviluppo attuale e futuro del portafoglio di attività della società. Viene sottolineato che il mercato AIM ha "una comprovata esperienza" nella raccolta di capitali per le società con operazioni sia nelle Filippine che in Africa.