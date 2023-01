Jefferies rivede i target price sulle maggiori banche italiane

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Sono arrivatesulle principali banche italiano dagli analisti di Jefferies. Il target price suè passato a 2,40 euro per azione (da 2,25 euro), con giudizio Hold. Il prezzo obiettivo suè stato alzato a 21 euro per azione (da 19 euro), con consiglio Buy. Limato l'obiettivo su, che passa a 9,30 euro per azione (da 9,70 euro), con rating Hold.Intanto, migliora l'andamento di, che si attesta a 2,234 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 2,246 e successiva a 2,27. Supporto a 2,222.Discreta la performance di, che si attesta a 14,81 euro, in. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 14,85 e successiva a 14,96. Supporto a 14,74.Migliora l'andamento di, che si attesta a 9,52 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 9,57 e successiva a 9,67. Supporto a 9,48.